Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines KKR

Im Zeitraum vom 21.05.2021/17:00 Uhr bis zum 22.05.2021/11:30 Uhr entwendet ein derzeit noch unbekannter Täter ein nicht zugelassenes Kleinkraftrad von einem Privatgrundstück in der Gimpelstraße in 49661 Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 gerne entgegen.

Essen (OL) - Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Am 22.05.2021, gegen 21:50 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger aus Essen (OL) die Wilhelmstraße in 49632 Essen (OL), obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergibt einen Wert von 2,36 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.

Emstek - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol/ Verkehrsunfallflucht/Fahren ohne FE

Am 22.05.2021, um 21:16 Uhr, beschädigte ein 39-Jähriger aus Vechta beim Ausfahren aus einer Parklücke zwei ordnungsgemäß abgestellte Kraftfahrzeuge. Der 39-Jährige entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort und kehrte ein paar Minuten später wieder zurück. Ein durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergab einen Wert von 1,67 Promille. Beim verantwortlichen Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Außerdem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem wird nun wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol gegen den 39-Jährigen ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell