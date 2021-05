Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 21./22.05.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Strücklingen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 21. Mai 2021, um 14:44 Uhr kam es auf der Kreisstraße 318 Am Ostermoor zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannt gebliebener weißer PKW überholte ausgangs einer Rechtskurve. Der entgegenkommende 30 -Jährige Führer einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine musste dadurch ausweichen und kam hierbei von der Fahrbahn ab. An der Arbeitsmaschine (Manitou) und einer Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von ca. 4800,- Euro. Der männliche Verursacher hatte sich mit seinem weißen PKW von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und die erforderlichen Angaben zu seiner Person zu machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland unter der Telefonnummer (0 44 98) 92 37 70 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell