Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Brand einer Sauna

Am 21.05.2021, gegen 19:50 Uhr, kam es in der Clara-Schumann-Straße in 49624 Löningen zu einem Vollbrand einer Sauna in einem Einfamilienhaus. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Man vermutet einen technischen Defekt. Die freiwillige Feuerwehr Löningen war mit vier Einsatzfahrzeugen vor Ort und konnte das Feuer löschen. Es ist ein leichter Gebäudeschaden entstanden. Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell