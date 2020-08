Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Auseinandersetzung im Zug von Appenweier nach Kehl

Kehl/Kork (ots)

Gestern Nachmittag kam es in einem Zug der SWEG (SWE87440), gegen 15:33 Uhr auf der Fahrt von Appenweier nach Kehl, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Laufe der Fahrt beleidigten zwei Männer zunächst einen Fahrgast, als dieser sie auf die Maskentragepflicht in Zügen hinwies. Im weiteren Verlauf schlugen beide unbekannten Täter mit den Fäusten mehrfach auf den Reisenden ein. Dieser zog sich hierbei eine Platzwunde am Hinterkopf zu, welche im Klinikum Kehl behandelt werden musste. Beide Täter verließen den Zug am Haltepunkt Kehl-Kork. Der Reisende fuhr bis zum Haltepunkt Kehl weiter und wurde beim Bundespolizeirevier Kehl vorstellig. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch Streifen der Landes- und Bundespolizei im Bereich Kehl Kork verlief ergebnislos. Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Südländisches Aussehen, kurze Haare, an den Seiten etwas kürzer, schwarz weißes "PSG" T-Shirt schwarze Hose, schwarze Umhängetasche Größe ca. 175 cm,

Täter 2: Blonde Haare, ca. 180 cm groß seitlich kurze Haar, oben deutlich länger schwarzes "Kani" T-Shirt weiß/schwarze Umhängetasche

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer Angaben zu der Auseinandersetzung im Zug der SWEG von Appenweier nach Kehl machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Ramona Fidan

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell