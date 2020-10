Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl am Parkplatz

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Am Mittwoch, 21. Oktober, gegen 10.30 Uhr, sprach ein unbekannter Mann einen 78-jährigen Senior am Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Straße Am Landabsatz an, ob er ihm Geld für einen Einkaufswagen wechseln könne. Daraufhin holte der Rentner sein Portemonnaie heraus und gab dem unbekannten Mann eine 1-Euro-Münze. Dieser warf sein Kleingeld in die Geldbörse des 78-Jährigen und entfernte sich anschließend in einem dunklen Pkw / SUV. Bei einem weiteren Einkauf stellte der Rentner fest, dass dieser Mann ihm die Geldscheine unbemerkt aus dem Portemonnaie gestohlen hatte. Er beschrieb den Täter als zirka 180 Zentimeter groß, südländisch-asiatisches Aussehen, kurze schwarze Haare, untersetzte kräftige Statur und dunkel gekleidet. Zeugen, die den Täter beobachtet haben und Angaben zu seiner Identität oder dem Fahrzeug machen können, mit dem er den Parkplatz verlassen hat, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

