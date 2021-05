Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 22.05.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Am Freitag, 21.05.21, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr - 19.00 Uhr, kam es in der Hagener Straße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Durch eine unbekannte Person wurde an einem Ford die Heckscheibe eingeschlagen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 21.05.21, 16.00 Uhr, wurde ein 26-jähriger aus Vechta mit seinem PKW auf dem Falkenweg kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind

Am Freitag, 21.05.21, gegen 18.00 Uhr, befuhr eine 45-jährige aus Wetschen mit ihrem PKW die Lehmder Straße in Richtung Steinfeld. Hinter einem entgegenkommenden Traktor mit Anhänger, beladen mit Heuballen, überquerte eine 9-jährige aus Steinfeld die Fahrbahn. Die 45-jährige Fahrzeugführerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Kind. Das Kind wurde hierbei schwer verletzt und mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell