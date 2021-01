Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fünf Personen in einem Pkw

Bad Pyrmont (ots)

Eine weitere Kontrolle fand am 27.01.2021, gegen 18:20 Uhr, auf der B 1 in Aerzen Reher statt. Dort wurden fünf junge Männer, alle im Alter von 22 bis 29 Jahren und Aerzener Einwohner, in einem VW-Touran angehalten und überprüft. Die Männer kamen aus vier unterschiedlichen Haushalten, trugen keine entsprechende MNB und waren auch nicht im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit unterwegs. Drei Männer mussten aussteigen, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bekommen jetzt alle Insassen.

