Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Alkoholisierter Autofahrer schläft vor Ampel ein

junger Autofahrer unter Drogeneinfluss

Bad Münder / Salzhemmendorf (ots)

Am gestrigen Sonntagabend fiel einem Polizeibeamten in seiner Freizeit auf der Bundesstraße 442 ein vorausfahrender Pkw VW auf. Der Wagen fuhr gegen 18.45 Uhr in Schlangenlinie von Bad Münder in Richtung Hachmühlen und bog dann plötzlich an der Kreuzung "Am Deisterbahnhof" nach links auf einen Feldweg ab. Hier wurde der Pkw VW gewendet und steuerte zurück in Richtung der Ampelkreuzung. Vor der Kreuzung stoppte der Wagen und fuhr hier trotz mehrerer Grünlichtphasen nicht weiter.

Eine inzwischen alarmierte Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Münder ging zur Insassenüberprüfung auf das Fahrzeug zu und traf auf einen schlafenden Fahrer. Der Fahrer des Pkw VW mit polnischen Kennzeichen wies sich mit einem rumänischen Ausweis und einem moldawischen Führerschein aus.

Der 32-jährige Mann schien alkoholisiert zu sein. Eine leere Bierflasche im Fußraum zusätzlich zu einer Bierkiste mit geleerten Flaschen bestärkte die Annahme. Ein Test am Kontrollort ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 0,9 Promille. Es wurde daraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Gegen den alkoholisierten Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zur Sicherung des Strafverfahrens und der Verfahrenskosten eine Sicherheitsleistung einbehalten, die von der Staatsanwaltschaft Hannover auf 400 Euro festgesetzt wurde.

Noch am selben Abend gegen 23.15 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Münder in Salzhemmendorf einen Pkw VW, der auf der Heerstraße (Bundestraße 1, Ortsdurchfahrt Oldendorf) in Richtung Hemmendorf fuhr. Beim 18-jährigen Fahrer aus Coppenbrügge erkannten die geschulten Beamten körperliche Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung. Ein Vortest reagierte positiv auf THC-haltige Substanzen. Dem jungen Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die im Labor analysiert wird. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

