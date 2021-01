Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Beschädigung und Verschmutzung der Sportanlage im Münchhausenpar

Bild-Infos

Download

Hess. Oldendorf (ots)

In der Münchhausenstraße in Hess. Oldendorf kam es am Freitag, den 22.01.21, in der Zeit von 21:00 bis 23.30 Uhr zu einer Beschädigung eines Sportgerätes in der Sportanlage im Münchhausenpark.

Durch die Polizei Hess. Oldendorf musste festgestellt werden, dass an einem Sportgerät zwei der vier vorhandenen roten Kunststoffscheiben augenscheinlich gewaltsam abgerissen bzw. abgetreten wurden. Des Weiteren war die Sportanlage mit Glasflaschen, Pappbechern, Zigarettenresten und diversen anderem Müll verunreinigt worden.

Der Schaden wurde auf 1000 Euro geschätzt.

Durch einen Anwohner sei am betreffenden Abend beobachtet worden, wie eine Gruppe Jugendlicher gegen 21.00 Uhr auf dem Parkplatz Südwall ein Toilettenhäuschen umgeschmissen und ein Schild auf die Fahrbahn geworfen hätten. Danach sei die Gruppe in Richtung des Münchhausenparks gegangen. Bei der Gruppe soll es sich um 5-6 Jugendliche gehandelt haben, wobei ein Mädchen dieser Gruppe eine auffällig weiße Jacke trug.

Die Polizei Hess. Oldendorf sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05152/94749-0 entgegen.

