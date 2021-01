Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf - Reste einer Cannabis-Plantage im Bereich Salzhemmendorf aufgefunden

Salzhemmendorf (ots)

Am 22.01.2021, gegen 15:30 Uhr, wurde durch den 58-jährigen Eigentümer eines Gartengrundstücks im Bereich Hemmendorf mitgeteilt, dass auf seinem Grundstück neben einem Feldweg auf einer Fläche von ca. 20qm Pflanzenerde mit Düngemitteln und Resten von Cannabispflanzen (Wurzeln und Stiele) durch unbekannte Täter entsorgt worden seien. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wird festgestellt, dass es noch drei weitere Ablageorte im Bereich der Feldmark in Oldendorf, Benstorf und Quanthof gibt. Vor Ort können jeweils größere Mengen Pflanzenerde mit Düngemitteln und Resten von Cannabispflanzen aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, welche in diesen Bereichen gesichtet worden sind, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Münder unter 05042/93310 zu melden.

