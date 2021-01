Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Feststellungen bei Verkehrskontrollen

Hameln (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag musste durch die Polizei Hameln die Entnahme von zwei Blutproben angeordnet werden.

Am Donnerstag, gegen 22:30 Uhr, wurde ein Hamelner mit seinem Pkw VW kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 55-jährige Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Da ein Vortest positiv auf Kokain reagierte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eröffnet.

Bei einer weiteren Kontrolle am Freitag, gegen 02:45 Uhr, wurde dann ein Pkw Peugeot in der Alten Marktstraße angehalten. Der 38-jährige Fahrer gab auf Nachfrage an, keinen Führerschein zu besitzen. Außerdem war er alkoholisiert. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von nahezu 2,6 Promille. Er gab an, dass Fahrzeug seiner Freundin nur deshalb gefahren zu haben, da sie selbst Alkohol getrunken hätte. Gegen die 35-jährige Hamelnerin musste dann ebenfalls ein Strafverfahren eröffnet werden, da sie die Fahrt ihres Freundes als Halterin des Pkw geduldet hatte, obwohl sie wusste, dass er keinen Führerschein besitzt.

Rückfragen bitte an:

Andreas Appel

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell