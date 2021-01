Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Zeugen zu schwerem Unfall im Bereich Eimen gesucht - beladener Lkw-Zug landet im Garten eines Anwohners

Eimen (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 08:30 Uhr ereignete sich im Landkreis Holzminden auf der Bundesstraße B64 Höhe der Ortschaft Eimen ein schwerer Verkehrsunfall mit derzeit noch andauernder Vollsperrung der Bundesstraße.

Ein aus dem Bereich Osterode auf der Bundesstraße mit Ziel der Gipsindustrie in Stadtoldendorf fahrender Lkw-Zug kam auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in Anschluss nach links in einen Garten eines an der Bundesstraße liegenden Wohnhauses. Hier kippte der mit Gipsrohstein beladene Lkw-Zug (Kipper offener Kasten mit Kipp-Anhänger) um und verteilte die ganze Ladung im öffentlichen Raum.

Als Grund für das Abkommen von der Fahrbahn wurde ein erforderliches Ausweichmanöver wegen eines mittig entgegenkommenden Pkws angegeben.

Der alleine im Zugfahrzeug befindliche Fahrzeuginsasse (m/61) wurde leicht verletzt und hat bereits wieder das Krankenhaus verlassen.

Unfallbedingt ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 120.000 Euro entstanden. Beschädigt wurde neben den Fahrzeug unter anderem ein Brückenbauwerk sowie Bewuchs im Garten des Anliegers.

Bis zum Abschluss aller Maßnahmen ist eine Vollsperrung der Bundesstraße erforderlich. Vermutlich dürfte hiervon auch noch der beginnende Feierabendverkehr zwischen den Landkreisen Holzminden und Northeim betroffen sein, Verkehrsteilnehmer werden örtlich abgeleitet. Die Bergung beider Fahrzeuge mittels Einsatz eines Schwerlastkranes aus Seesen wurde gerade abgeschlossen.

Eingesetzt waren vor Ort neben den alarmierten Polizeikräften aus dem Kreis Holzminden bzw. Einbeck Kräfte der umliegenden Feuerwehren aus der Altsamtgemeinde Eschershausen sowie ein Rettungswagen aus Stadtoldendorf bzw. ein Einsatzfahrzeug mit Notarzt aus Einbeck.

Die Straßenmeisterei Eschershausen sowie Vertreter des Landkreises Holzminden begutachteten mögliche Schäden und ausgelaufene Betriebsstoffe (ca. 300 l Diesel) und veranlassen deren Beseitigung bzw. Reinigung der öffentlichen Flächen.

Verkehrsteilnehmer, die den Unfallhergang beobachtet und ggfs. Angaben zu dem entgegenkommenden Pkw im Bereich Eimen Höhe der Hillebachstraße machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschershausen (05534/941420) in Verbindung zu setzen.

