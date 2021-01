Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schlagstock griffbereit im Auto

Bad Pyrmont (ots)

Worauf sich ein 27jähriger Mann aus Bad Pyrmont vorbereiten wollte, als er am 20.01.2021, gegen 16:35 Uhr in einem Polo auf der Grießemer Straße unterwegs war, ist nicht bekannt. Auf alle Fälle hatte er einen Gummiknüppel bereits griffbereit im Pkw vor sich liegen. Von einer Polizeistreife, die den Pkw kontrollierte, durfte er sich jetzt aufklären lassen, dass dies so nicht zulässig ist. Der Schlagstock wurde eingezogen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Mann gefertigt.

