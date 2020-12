Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalismus an Mehrfamilienhaus

ThallichtenbergThallichtenberg (ots)

Im Zeitraum vom Dienstag 18.00 Uhr bis Mittwoch 10.00 Uhr beschädigten Unbekannte an einem Mehrfamilienhaus in der Kuseler Straße die Eingangstür sowie die Tür im rückwärtigen Bereich. Weiterhin wurde eine im Boden verschraubte Beleuchtungseinrichtung entwendet. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel

Telefonnummer 06381/919-0

Mail pikusel@polizei.rlp.de



