POL-PDKL: Vorfahrtsverletzung - ein verletztes Kind - zweimal Totalschaden

Zwei Fahrzeuge sind am Montagmorgen an der Einmündung B 420 / L 373 zusammengekracht. Im Fahrzeug der 25-jährigen Unfallverursacherin befanden sich noch zwei Kleinkinder und ein Baby. Eines der Kinder wurde vermutlich durch das zersplitternde Fensterglas leicht an der Stirn verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Unfallbeteiligten. Die beiden Fahrzeuge mussten jeweils stark beschädigt von der Straße geschoben werden. Die Bundesstraße wurde während der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt. Die aus Richtung Kirrweiler kommende PKW-Fahrerin wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Sie beachtete dabei nicht die Vorfahrt des 44-jährigen Autofahrers, der die vorfahrtsberechtigte Bundesstraße von St. Julian in Richtung Lauterecken befuhr. Der Wagen auf der Vorfahrtsstraße rammte das Fahrzeug der Wartepflichtigen frontal in die rechten Seite. |pilek-AH

