POL-PDKL: Gelegenheit genutzt - Handtasche gestohlen

LautereckenLauterecken (ots)

Als die 79-jährige Frau zum Auto zurückkommt ist ihre Handtasche weg. Die ältere Dame hatte die Tasche am Montagmittag neben ihrem Auto auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte in der Saarbrücker Straße abgestellt. Dann brachte sie ihren Einkaufswagen zurück; Zeit genug für den Zugriff eines Langfingers. In der Tasche befand sich ein kleinerer Geldbetrag, aber auch Papiere und das Mobiltelefon der Bestohlenen. Auch hierzu gilt: Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon - Nummer 06382 9110. |pilek-AH

