Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ziegen und Hühner in der Nähe der Bahngleise

Kreimbach-KaulbachKreimbach-Kaulbach (ots)

Tiere in der Nähe der Bahnstrecke Kaiserslautern - Lauterecken sind am Dienstagmittag der Polizeiinspektion in Lauterecken gemeldet worden. Über die Bundespolizeit wurde die Deutsche Bahn in Kenntnis gesetzt. Zeitgleich wurde der Tierhalter der Ziegen und Hühner telefonisch erreicht, der verhindern sollte, dass die Tiere "unter die Räder kommen". |pilek-AH

