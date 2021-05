Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung an Werbeschild

Zwischen Samstag, 22.05.2021, 18.00 Uhr und Sonntag, 23.05.2021, 17.05 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter*innen in Friesoythe in der Bahnhofstraße 6, ein Werbeschild der dortigen Landessparkasse beschädigt. Zeuge, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe, Tel.: 04491/9316-0 zu melden.

Bösel - Einbruch auf Schulhof

Zwischen Freitag, 21.05.2021, 18.00 Uhr und Montag, 24.05.2021, 09.55 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter*innen ein Geräte-/Spielzeugschuppen auf dem Gelände der St. Martin Schule in der Fladderburger Straße aufgebrochen. Hinweise, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen, nimmt die Polizei in Friesoythe, Tel.: 04491/9316-0 entgegen.

