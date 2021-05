Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg/Vechta - Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 24. Mai / 25. Mai 2021

Im o.a. Überwachungszeitraum wurden im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Clopppenburg/Vechta die Einhaltung der Corona-Verordnung überprüft.

Die Ausgangssperre für den Landkreis Vechta wurde am 21.05.2021, 00:00 Uhr, die Ausgangssperre für den Landkreis Cloppenburg am 24.05.2021, 00:00 Uhr, per Verfügung aufgehoben. Somit hat die Ausgangssperre in beiden Landkreisen keinen Bestand mehr.

Am Samstag, 22.05.2021, kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu einer Versammlung zum Thema "Zu Gott finden". Hierbei waren etwa 30 Personen mit dem Fahrrad bzw. fußläufig im Innenstadtbereich der Stadt Cloppenburg unterwegs. Sie beabsichtigten, der Bevölkerung das genannte Thema näher zu bringen. Die Versammlungsteilnehmer waren kooperativ. Die Versammlung verlief friedlich, ohne jegliche Einschränkung des öffentlichen Verkehrs und ohne besondere Vorkommnisse sowie Verstöße gegen die aktuelle Corona-Verordnung

Am Sonntag, 23.05.2021, fand in der Zeit von 13:45 Uhr bis 14:30 Uhr ein "Spaziergang für unser Gesetz" in Barßel in der Deichstraße-Barßeler Hafen statt. An der Versammlung nahmen 20 Personen teil. Sie führten Banner mit sich, auf welchen die einzelnen Artikel des Grundgesetzes niedergeschrieben waren. Auch diese Versammlung verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse sowie ohne Feststellung von Verstößen gegen die Corona-Verordnung.

Weitere nennenswerte Einsätze / Folgemaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bzw. den Pfingstfeiertagen gab es nicht.

