Vechta - Diebstahl aus LKW

Im Zeitfenster zwischen Freitag, dem 21. Mai 2021, 15.00 Uhr, und Montag, dem 24. Mai 2021, 23.00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter von einem auf einem Seitenparkplatz an der Osloer Straße ordnungsgemäß abgestellten Sattelzug das vordere Kennzeichen, die Stoßstange, der Abstandsradar sowie vier schwarze Radabdeckungen entwendet. Das entwendete Kennzeichen lautet: OL-V 3016. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Wohnung

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 20. Mai 2021, 17.00 Uhr und Montag, dem 24. Mai 2021, 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Fernseher, sowie einen Herd aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss in der Straße Auf dem Horn. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, den 24. Mai 2021, befuhr gegen 17.00 Uhr ein 46-jähriger Goldenstedter mit dem PKW seiner Ehefrau die Franz-Vorwerk-Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann war in der Vergangenheit bereits häufiger kontrolliert und entsprechende Errmittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden. Im Zuge der gestrigen Kontrolle gab er zudem falsche Personalien an. Gegen ihn wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet. Auch gegen die Ehefrau, welche zuließ, dass ihr Mann mit ihrem PKW öffentlichen Verkerkehrsraum befuhr, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, wurde ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, den 24. Mai 2021, wurde gegen 22.10 Uhr in der Brägelmannstraße ein 27-jähriger Mann aus Vechta einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er händigte den kontrollierenden Beamten einen ausländischen Führerschein aus, obwohl er seit nahezu einem Jahr seinen Wohnsitz in Deutschland begründet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Damme - gewaltsames Eindringen in Wohnung

In der Zeit zwischen Freitag, dem 21. Mai 2021, 11.30 Uhr, und Montag, dem 24. Mai 2021, 13.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung im ersten Obergeschoss in der Großen Straße ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Entwendet wurde nach Angabe des Geschädigten nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damm unter der Telefonnummer (0 54 91) 99 93 60 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Montag, dem 24. Mai 2021, kam es gegen 20.40 Uhr in der Reutestraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW: Ein 52-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden befuhr mit seinem PKW die Straße Am Reuteteich aus Fahrtrichtung Rötekamp kommend. In der Reutestraße beabsichtigte er an der dortigen Kreuzung nach links in Richtung Ortsausgang abzubiegen. Ein 27-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden befuhr gemeinsam mit seinem 36-jährigen Bruder zur gleichen Zeit die Reutetraße aus Richtung des dortigen Kreisverkehrs kommend und beabsichtigte, in die Straße Am Reuteteich einzubiegen. Im Kurvenbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierdurch entstand glücklicherweise lediglich Sach-, kein Personenschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 6000 Euro.

Im Zuge einer Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 27-jährige Unfallbeteiligte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der verunfallte PKW zudem nicht zugelassen war. Sein 36-jähriger Bruder, der Halter des verunfallten PKWs ist, wusste um diesen Umstand, sodass auch gegen ihn nunmehr entsprechende Ermittlungen geführt werden.

