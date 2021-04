Polizei Gütersloh

POL-GT: Kaminasche verursacht Brandschaden

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am Mittwochmorgen (14.04., 09.10 Uhr) über einen Garagenbrand an einem Wohnhaus an der Straße Im Dreyerhaus im Ortsteil Oesterweg informiert.

Der eingesetzte Feuerwehrlöschzug konnte den Brand umgehend löschen. Es entstand ein Gebäudeschaden im Bereich zweier Garagen. Personen wurden nicht verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verursachte nicht vollständig erkaltete Kaminasche den Brand, die hinter den Garagen gelagert wurde. Die geschätzte Schadenshöhe liegt im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell