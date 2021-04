Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Fahrer verursacht alkoholisiert Alleinunfall

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Auf der Groppeler Straße im Ortsteil Herzebrock ereignete sich am späten Dienstagabend (13.04., 22.20 Uhr) ein Verkehrsunfall eines Pkw-Fahrers, der sich hierbei schwer verletzte.

Ein 37-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr die Groppeler Straße in Fahrtrichtung Herzebrock, als er aus bislang unbekannte Ursache kurz hinter der Einmündung zur Straße Udenbrink die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Skoda-Fahrer kollidierte in der Folge frontal mit einem am Straßenrand der Gegenfahrbahn befindlichen Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug derartig beschädigt, dass der schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt 37-Jährige seinen Pkw über die Beifahrerseite verlassen musste.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme räumte der Skoda-Fahrer ein zuvor Alkohol konsumiert zu haben Dies bestätigte ein nachfolgend durchgeführter Atemalkoholtest. Darüber hinaus war der 37-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 37-Jährigen ein. Durch den eingesetzten Rettungsdienst wurde der Harsewinkeler zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum transportiert. Hier wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.

Das erheblich beschädigte Unfallfahrzeug wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 11 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell