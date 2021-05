Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auto mit falschen Kennzeichen

Karlsruhe (ots)

Ein Auto mit abgelaufenem TÜV und falschen Kennzeichen stellten Polizeibeamte in Daxlanden am Montagnachmittag fest. Außerdem ergaben sich wohl noch weitere Ungereimtheiten.

Während der Streifenfahrt fiel den Beamten ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug auf, bei dem der TÜV abgelaufen war. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Kennzeichen, das an dem Toyota angebracht war, offenbar für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden war. Im unverschlossenen Fahrzeug wurden weitere Fahrzeugpapiere aufgefunden, deren Herkunft beziehungsweise Verwendung unklar ist. Die Ermittlungen dauern an.

