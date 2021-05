Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in ein Getränkelager

In der Zeit zwischen Montag, 24. Mai 2021, 22.15 Uhr und Dienstag, 25. Mai 2021, 07.30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem Getränkelager in der Großen Straße. Es wurden drei Flaschen Bier entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 21. Mai 2021, 20.00 Uhr und Dienstag, 25. Mai 2021, 10.49 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter die Scheibe einer Eingangstür eines Nachhilfeunternehmens in der Großen Straße ein. Es entstand ein Schaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 25. Mai 2021, um 3.38 Uhr geriet ein 38-jähriger LKW-Fahrer auf der Oldenburger Straße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann aus Cloppenburg unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille und bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

