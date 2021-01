Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei verhaftet europaweit gesuchte Rumänen

Mit gefälschtem Führerschein im nicht-versicherten Auto unterwegs und europaweit gesucht

Bild-Infos

Download

A93 / Rosenheim (ots)

Am Mittwoch (13. Januar) hat die Bundespolizei zwei europaweit gesuchte Rumänen beim Amtsgericht in Rosenheim vorgeführt. Sie wurden auf richterliche Anordnung hin nach München in die Haftanstalt gebracht. Beiden steht voraussichtlich ein längerer Gefängnisaufenthalt in ihrer Heimat bevor. Die Männer waren zuvor bei Grenzkontrollen auf der A93 nahe Kiefersfelden verhaftet worden.

Schon bei der Überprüfung der Papiere des Pkw-Fahrers war den Bundespolizisten klar, dass seine Reise ein vorzeitiges Ende findet. Ausweis und Führerschein waren gefälscht. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte er nicht. Außerdem war das in Italien zugelassene Auto nicht versichert. Somit wurde der 24-Jährige wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Führens eines Kfz ohne Versicherungsschutz angezeigt. Bei den Strafanzeigen ist es jedoch nicht geblieben: Wie sich mithilfe des Polizeicomputers herausstellte, wurde der mutmaßliche Urkundenfälscher von der rumänischen Justiz europaweit gesucht. Laut EU-Haftbefehl war er im Jahr 2018 in seiner Heimat wegen mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Einen Teil der verhängten 44-monatigen Freiheitsstrafe hatte er bereits verbüßt, allerdings war noch eine Restfreiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten offen.

Auch gegen den Beifahrer lag ein europäischer Haftbefehl vor. Ein Gericht in Rumänien hatte den 31-Jährigen zu einem Freiheitsentzug von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt, weil auch er ein Fahrzeug geführt hatte, ohne einen Führerschein zu besitzen.

Das Rosenheimer Amtsgericht entschied, dass die zwei verhafteten Männer in der Münchner Justizvollzugsanstalt auf ihre Auslieferung an die rumänischen Behörden zu warten haben. Dementsprechend wurden sie von der Bundespolizei dort am Mittwochnachmittag eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Dr. Rainer Scharf

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2200

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. Sie

geht zwischen Chiemsee und Zugspitze besonders gegen die

Schleusungskriminalität vor. Im etwa 200 Kilometer langen Abschnitt

des deutsch-österreichischen Grenzgebiets wirkt sie zudem der

ungeregelten, illegalen Migration entgegen. Ferner sorgt die

Rosenheimer Bundespolizeiinspektion auf rund 370 Bahnkilometern und

in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten für die Sicherheit von

Bahnreisenden oder Bahnanlagen. Der bahn- und grenzpolizeiliche

Verantwortungsbereich der rund 450 Inspektionsangehörigen erstreckt

sich auf die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen,

Garmisch-Partenkirchen sowie auf die Stadt und den Landkreis

Rosenheim. Weitere Informationen erhalten Sie über oben genannte

Kontaktadresse, unter www.twitter.com/bpol_by oder

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell