Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 24. Mai 2021, 19.00 Uhr und Dienstag 25. Mai 2021, 5.30 Uhr, entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen "VEC-SD 85" von einem Citroen C1, welcher auf einem Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses in der Lange Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

Eine bislang unbekannte Person entwendeten in der Zeit zwischen Montag, 24. Mai 2021, 17.40 Uhr und Dienstag, 25. Mai 2021, 5.30 Uhr, ein grünes Rabeneick Fahrrad aus der Tiefgarage eines Wohnhauses in der Oyther Straße. Auffällig an dem Fahrrad sei eine rote Klingel sowie eine Anhängerkupplung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Personen beschädigten in der Zeit zwischen Samstag, 22.Mai 2021, 22.00 Uhr und Sonntag, 23. Mai 2021, 8.00 Uhr, durch Einschlagen einer Scheibe ein Bushaltehäuschen in der Osnabrücker Straße. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 25. Mai 2021, zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr zerkratzte eine bislang unbekannte Person die linke Fahrzeugseite eines Toyota Modell C-HR, welcher vor einem Wohnhaus in der Theodor-Heuss-Straße stand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Dinklage - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 25. Mai 2021, um 17.25 Uhr, geriet ein 25-jähriger Autofahrer aus Dinklage in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 25. Mai 2021, um 14.15 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Bramsche auf dem Riester Damm und beabsichtigte nach rechts auf die Osnabrücker Straße aufzubiegen. Hierbei holte er mit seinem Pkw zu weit aus und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein 28-jährer LKW-Fahrer aus Rumänien kam hier entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,00 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell