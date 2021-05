Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Hecke in Flammen

Bad Sassendorf (ots)

Ein 59-jähriger Mann aus Ahlen sorgte gestern um 10:52 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehr. Der Mann hatte auf dem Hof seiner Mutter, an der Straße "An der Alten Schmiede", mit eienm Gasbrenner Unkraut beseitigt. Aufgrund des heftigen Windes, geriet dabei die Hecke eines Nachbarn in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. An einer Garagenwand entstand Sachschaden von etwa 2.500 Euro. (lü)

