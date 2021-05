Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mit Fahrrad Bordstein touchiert

Lippstadt (ots)

Ein 80-jähriger Lippstädter befuhr am Montag (10. Mai), gegen 20.15 Uhr, mit seinem Fahrrad die Wiedenbrücker Straße. Als er den Kreisverkehr an der Ostlandstraße passieren wollte, geriet er aus Unachtsamkeit mit seinem Vorderreifen gegen die Bordsteinkante und fiel hin. Er wurde anschließend leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

