Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Soest (ots)

Am Montag (10. Mai) wurde gegen 15 Uhr ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastkraftwagen auf dem Seidenstückerweg tödlich verletzt. Der Seidenstückweg wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei setzte zur Unfallaufnahme auch eine Drohne ein. Nach Vorliegen gesicherter Erkenntnisse wird am Dienstagmorgen nachberichtet. Wir bitten von Anfragen an die Leitstelle abzusehen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell