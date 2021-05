Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Verkehrskontrollen

Möhnesee (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei führte am Sonntag (9. Mai) zwischen 10 Uhr und 17 Uhr im Bereich Möhnesee Geschwindigkeitsmessungen durch. An einer Messstelle am Bismarckturm verhängten die Ordnungshüter 72 Verwarngelder und 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. In fünf Fällen wurden dort Fahrverbote ausgesprochen. Die Beamten stellten bei einem Verkehrsteilnehmer, statt der dort zulässigen 70 km/h eine Geschwindigkeit von 139 km/h fest. Es wird darauf hingewiesen, dass die K8 zwischen Niederense und Günne wegen Hangsicherungsarbeiten gesperrt ist. Die dortigen Absperrungen wurden mehrfach ignoriert, sodass die Polizei circa 40 Verwarnungen und Platzverweise aussprechen musste. (reh)

