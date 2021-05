Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Rotlichtfahrt - Polizisten bedroht und beleidigt

Lippstadt (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung hielt am Samstag (8. Mai), gegen 13.30 Uhr, nach einer Rotlichtfahrt, im Bereich der Hansastraße einen Autofahrer an. Der 51-jährige Geseker stritt gegenüber den Beamten die "Rotlichtfahrt" ab, wurde aggressiv, beleidigte und bedrohte die Polizisten. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, woraufhin die Beamten den hochaggressiven 51-Jährigen zur Blutprobenentnahme mit auf die Wache nahmen. Für den Transport wurden ihm Handfesseln angelegt. Auf der Wache zeigte sich der Geseker auch nicht einsichtiger und steigerte sich in fortlaufende Beleidigungen und Bedrohungen zum Nachteil der dortigen Polizistinnen und Polizisten hinein. Nach der Beschlagnahme seines Führerscheines und der Entnahme der Blutprobe sowie der Sicherstellung seiner Autoschlüssel wurde seine Einweisung in eine Klinik durch das Ordnungsamt veranlasst. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell