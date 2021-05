Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Polizei sucht drei Männer

Anröchte (ots)

Mehrere entwendete Autokennzeichen und etliche Sachbeschädigungen beschäftigen die Polizei in Anröchte. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (9. Mai) wurden an sechs Autos in der Kliever Straße, Teichstraße, Handwerker Straße, Richert- und Hospitalstraße Autokennzeichen entwendet. Darüber hinaus beschädigten Unbekannte einen Holzzaun in der Nähe des Bürgerhauses, sowie die Kübelbepflanzung an einem angrenzenden Blumengeschäft. Zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr wurden an mehreren Tatorten immer wieder drei Männer dabei beobachtet, wie sie die Kennzeichen von den Autos entfernten und mitnahmen. Einer von ihnen soll auch ein Verkehrsschild (Mutter mit Kind) mit sich geführt haben. Die Drei Tatverdächtigen sprachen fließend Deutsch und werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

- circa 20 bis 25 Jahre alt - schätzungsweise 180 cm bis 190 cm groß - dunkle Haare - Trug eine schwarze Kappe, dunkle Pilotenjacke, schwarze Hose und weiße Schuhe

Tatverdächtiger 2:

- circa 20 bis 25 Jahre alt - schätzungsweise 180 cm bis 190 cm groß - kurze, blonde Haare - Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose.

Tatverdächtiger 3:

- circa 20 bis 25 Jahre alt - schätzungsweise 180 cm bis 190 cm groß

Zeugen, die Angaben zur Identität der Tatverdächtigen oder dem Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu wenden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell