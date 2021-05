Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Motorradfahrer im Krankenhaus

Warstein (ots)

Mit dem Rettungswagen wurde am Sonntag (9. Mai) ein 48-jähriger Motorradfahrer aus Plettenberg in ein Krankenhaus gebracht. Der Biker befuhr, gegen 17.25 Uhr, die Rüthener Landstraße in Richtung Belecke, als er kurz vor dem Kurvenbereich sein Zweirad überbremste und zu Fall kam. Ob der Plettenberger gegebenenfalls durch die tief stehende Sonne geblendet wurde, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Der Unfallschaden wird von der Polizei auf 2.000 Euro geschätzt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell