Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer stürzt

Lippstadt (ots)

Am Sonntag (9. Mai), gegen 16.10 Uhr, befuhr ein 82-jähriger Lippstädter mit seinem Fahrrad die Straße "An der Rhedaer Bahn" in Richtung Friedhof. Am Anstieg, direkt an der Einmündung zur Straße "Am Friedhof" rutschte er, ohne Fremdeinwirkung, mit seinem Rad weg und stützte. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Einen Fahrradhelm trug der 82-Jährige während des Unfalls nicht. (reh)

