Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Verkehrsstörungen durch beschädigtes Gasleck

Bad Sassendorf (ots)

Bei Bauarbeiten an der L856 in Höhe der Alleestraße wurde heute (10. Mai), um kurz vor 15 Uhr, eine Gasleitung beschädigt. Die L856 (alte B1) wird in dem Bereich komplett gesperrt und der Verkehr aus beiden Richtungen durch die Polizei abgeleitet. (reh)

