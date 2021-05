Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verfehlter Jubel um Rücknahme von Ausgangssperren

Lippstadt (ots)

Das man sich über einen Inzidenzwert von unter 100 an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen im Kreis Soest freuen kann ist unbestritten. Manch Freude artete jedoch in der Nacht von Freitag auf Samstag (8. Mai) derart aus, dass die Ordnungshüter einschreiten mussten. Neben hupenden Autokorsos im Innenstadtbereich kam es zu verschiedenen Menschenansammlungen unter anderem im Bereich der Erwitter Straße, dem Lippstädter Marktplatz und neben dem Victoria-Sportplatz an der Planckstraße. Etliche Teilnehmer der dortigen Autokorsos hinterließen vor Ort ihren Abfall und führten Drift-Manöver mit ihren Wagen durch. Die Polizei sanktionierte hierbei 30 Verfehlungen und sprach umfangreiche Platzverweise aus. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell