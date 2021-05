Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Strücklingen - versuchter Aufbruch eines Kleintransporters

In der Zeit zwischen Sonntag, 16. Mai 2021, 00.30 Uhr, und Montag, 17. Mai 2021, 09.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, einen auf einem Parkstreifen an der Hauptstraße abgestellten Kleintransporter aufzubrechen. Hierdurch entstanden Beschädigungen an der Heckklappe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland unter der Telefonnummer (0 44 98) 92 37 70 entgegen.

Barßel - Diebstahl eines Kleinkraftrades

In der Zeit von Dienstag, 25. Mai 2021, 21.00 Uhr, und Mittwoch, 26. Mai 2021, 08.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Garage in der Ulmenstraße ein verschlossen abgestelltes Kleinkraftrad. Bei dem entwendeten Kleinkraftrad handelt es sich um ein schwarzes "beeline Tapo 50 2 T" des Herstellers Novamotors. Die Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) lautet: L4HGABBP2G000015. Das Versicherungskennzeichen des Kleinkraftrades lautet 923SAN und ist von blauer Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (0 44 99) 92 22 00 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell