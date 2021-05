Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher steigt durch geöffnetes Schlafzimmerfenster ein: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Durch ein zum Lüften geöffnetes Schlafzimmerfenster ist am heutigen Dienstagmittag in der Kasseler Kurt-Schumacher-Straße, Ecke "Graben", ein bislang unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung eingestiegen. Die anwesende Bewohnerin ertappte den Einbrecher kurze Zeit später, woraufhin er blitzschnell durch das Fenster nach draußen und weiter in Richtung Innenstadt flüchtete. Sie beschrieb den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes einen ca. 25 Jahre alten und 1,70 Meter großen Mann mit dünner Figur, der schwarze kurze Haare hatte, eine blaue Jeansjacke und einen Rucksack trug. Die Kasseler Kripo sucht Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben.

Ereignet hatte sich die Tat in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gegen 13:20 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Unbekannte aus dem Schlafzimmer Bargeld und ein Handy erbeutet. Eine anschließend sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem geflüchteten Täter verlief ohne Erfolg.

Wer den Ermittlern des Kommissariats 21/22 des Kasseler Kripo Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Polizei.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

