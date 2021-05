Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Waldauer Apotheke: Täter flüchten ohne Beute; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Apotheke im Kasseler Stadtteil Waldau eingebrochen. Die Täter machten dort allerdings keine Beute, möglicherweise, weil sie durch vorbeikommende Personen oder Fahrzeuge gestört wurden. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die am Tatort in der Nürnberger Straße, Ecke Vautswiesenweg, eingesetzten Polizisten des Reviers Ost berichten, hatten die Täter mit unbekanntem Werkzeug eine Scheibe neben der Eingangstür der Apotheke aufgebrochen. Anschließend nahmen sie einen dahinter befindlichen Monitor mit Digitalanzeige an sich, den sie aus bislang unbekannten Gründen beschädigt zurückließen, bevor sie ohne Beute flüchteten. Die Beschädigungen wurden durch die Apothekeninhaberin am Montagmittag festgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist aber davon auszugehen, dass die Einbrecher im Schutz der Dunkelheit agierten.

Zeugen, die in der Nacht zum Pfingstmontag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

