Polizei Münster

POL-MS: Polizisten beobachten 34-jährigen Satteltaschen-Dieb

Münster (ots)

Polizisten haben am Donnerstag (20.5., 11:56 Uhr) in der Innenstadt einen Satteltaschen-Dieb beobachtet und gestellt.

Der 34-Jährige hatte sich zuvor für abgestellte Leezen interessiert und dabei verdächtig verhalten. Er versuchte montierte Fahrradcomputer und -taschen zu entwenden. Als er dann an der Loerstraße eine Satteltasche an sich nahm, kontrollierten die Beamten ihn. Die Polizisten fanden bei ihm die Beute in Form von einem Fahrradcomputer und Taschen. Die Polizisten stellten insgesamt sieben Satteltaschen und den Computer sicher. Den Münsteraner erwartet ein umfangreiches Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell