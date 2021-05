Polizei Münster

POL-MS: Parkendes Auto beschädigt - 51-Jähriger pustet 2,6 Promille

Zeugen haben am Donnerstagabend (20.05., 23:49 Uhr) einen augenscheinlich alkoholisierten Autofahrer festgehalten, der mit seinem Pkw an der Kärntner Straße ein parkendes Fahrzeug beschädigte hatte. Die Zeugen sahen, wie der 51-Jährige mit seinem VW in Schlangenlinien über die Dieckstraße fuhr. Nachdem der VW-Fahrer dann nach rechts in die Kärntner Straße abgebogen war, hörten die Zeugen einen lauten Knall. Ein Zeuge lief sofort zur Unfallstelle, stoppte den Fahrer und rief die Polizei. Bei der Kontrolle durch die Beamten verlor der 51-Jährige das Gleichgewicht und fiel mit dem Oberkörper in den Fußraum. Als er sich wieder aufrichtete, musste er sich an seinem Auto festhalten, um nicht wieder umzufallen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte vor Ort einen Wert von 2,6 Promille. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des 51-Jährigen stellten die Polizisten sicher. Den Münsteraner erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

