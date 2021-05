Polizei Münster

POL-MS: Einbruch an der Von-Humboldt-Straße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach einem Einbruch am Mittwoch (19.5., 8.40 Uhr bis 12.40 Uhr) in ein Mehrfamilienhaus an der Von-Humboldt-Straße ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Die Täter kamen auf unbekannte Weise in das Treppenhaus und gingen in die vierte Etage. Sie brachen gewaltsam eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume. Mit einer Digitalkamera Canon EOS 600 mit mehreren Objektiven in einer Kameratasche, Schmuck und Bargeld verschwanden die Diebe unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0251 275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell