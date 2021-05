Polizei Münster

POL-MS: Vier Kilogramm Marihuana sichergestellt - Polizisten nehmen neun mutmaßliche Drogendealer fest - Vier Männer in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen haben Polizisten in der vergangenen Woche (11.5.) in einer Wohnung an der Weseler Straße vier Kilogramm Marihuana sichergestellt und neun mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Vier von ihnen sitzen nun in Untersuchungshaft. Sie gelten als Hauptlieferanten für die Drogenszene des Bahnhofsumfelds.

Die Beamten waren durch intensive Ermittlungsarbeit rund um den Bahnhof auf die Spur von zwei mutmaßlichen Drogendealern im Alter von 37 und 41 Jahren aus Münster gekommen. Sie sollen regelmäßig von einem Dortmunder Duo mit Betäubungsmitteln beliefert worden sein. Am 11.5. beobachteten die Polizisten, wie der 24-jährige Dortmunder gemeinsam mit seinem 52-jährigen Komplizen einen großen Müllsack in die Wohnung der Münsteraner Drogendealer an der Weseler Straße trug. Die Beamten kontrollierten die Personen in der Wohnung. Dort fanden sie zwei Kilogramm Marihuana in dem Müllsack sowie 11.000 Euro Bargeld, offensichtlich der Kaufpreis der Drogen. Zudem entdeckten die Polizisten 71 Klemmverschlusstütchen mit abgepackten Betäubungsmitteln, weitere zwei Kilogramm Marihuana, zusätzlich knapp 3.800 Euro, Mobiltelefone, Feinwaagen, Verpackungen und einen gestohlenen Motorroller in einem Kellerraum.

Nach den polizeilichen Erkenntnissen gilt das Quartett als Hauptbezugsquelle für die Kleindealer im Bahnhofsumfeld. Neben den vier Hauptbeschuldigten trafen die Beamten noch fünf weitere Männer im Alter von 22 bis 46 Jahren in der Wohnung an und nahmen sie vorläufig fest. In diesem Zusammenhang durchsuchten die Polizisten insgesamt fünf Wohnungen in Münster, zwei in Dortmund und eine in Bochum. Dort stellten sie unter anderem weiteres Bargeld in vierstelliger Höhe und Drogen sicher.

Ein Richter erließ am Mittwoch (12.5.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen die vier Hauptbeschuldigten und ordnete die sofortige Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an.

