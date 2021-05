Polizei Münster

POL-MS: Schlangenlinien, abruptes Bremsen und Seitenspiegel abgefahren - 55-Jährige pustet 1,46 Promille

Münster (ots)

Polizisten haben am Dienstagmittag (18.5., 14:15 Uhr) eine 55-jährige Frau in ihrem Mercedes gestoppt, nachdem ein Zeuge die waghalsige Fahrt der augenscheinlich alkoholisierten Frau gemeldet hatte. Der Zeuge sah, wie die 55-Jährige mit ihrer B-Klasse auf der Westfalenstraße den Außenspiegel eines anderen Fahrzeugs beschädigte und im Anschluss einfach weiterfuhr. Dabei führte sie unkontrollierte Bremsungen durch, lenkte ihr Auto in Schlangenlinien und konnte an einem Fußgängerüberweg gerade noch rechtzeitig bremsen, als ein querender Fußgänger die Straßenseite wechselte. Erst nach mehrfachen Anhaltezeichen stoppte die Frau an der Meesenstiege. Bei der Kontrolle verlor die 55-Jährige immer wieder ihr Gleichgewicht. Ihre Sprache war verwaschen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,46 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

