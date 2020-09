Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wittershausen/Lkrs. RW) Einbruch in Fischerclubheim (28.09.2020 - 29.09.2020)

Vöhringen-Wittershausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch, der zwischen Montag, gegen 20.00 Uhr, und Dienstag, gegen 9.30 Uhr, im Fischerclubheim im Gespann Aspach verübt worden ist. Unbekannte Täter hatten eine Holzlatte abgerissen und versuchten, in das Heim zu gelangen, was jedoch durch Eisenverstrebungen nicht möglich war. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Sulz, Tel. 07454 92746, zu informieren.

