Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kokain und Haschisch beschlagnahmt - Bundespolizei nimmt Drogenschmuggler fest - Beantragung Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

AachenAachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstagnachmittag am Rastplatz Königsberg, an der BAB 44 einen 27-Jährigen Rumänen festgenommen. Der Betroffene war zuvor mit seinem Fahrzeug mit zwei weiteren Insassen aus Belgien nach Deutschland eingereist. In seiner mitgeführten Bauchtasche konnten über 80 Gramm Kokain und eine kleinere Menge an Haschisch aufgefunden werden. Im Seitenfach der Fahrertür wurde zudem noch ein Schlagring aufgefunden. Die aufgefundenen Betäubungsmittel im Schwarzmarktwert von über 4000,- Euro sowie der Schlagring wurden als Einziehungsgegenstände beschlagnahmt. Nach der Festnahme des 27-Jährigen verbrachten die Beamten ihn zum Bundespolizeirevier nach Eschweiler. Hier wurde Anzeige wegen der Einfuhr und des Besitzes einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln unter Mitführung einer Waffe erstattet. Im Anschluss wurde der Mann an die Zollfahndung des Zollfahndungsamtes Essen übergeben. Er wird am Freitag dem Haftrichter am Amtsgericht Aachen zwecks Beantragung von Untersuchungshaft vorgeführt werden.

Das Bild in der Pressemappe ist -pressefrei-

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Aachen

PHK Bernd Küppers



Telefon: +49 (0)241 56837 0

E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de



Twitter: @BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bahnhofplatz 3

52064 Aachen



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell