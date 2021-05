Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Reifenplatzer an Getränkelaster sorgt für Unfall und mehrstündige Vollsperrung der A 44 Richtung Kassel

Kassel (ots)

Autobahn 44 (Landkreis Kassel): Ein Reifenplatzer an der Zugmaschine eines Sattelzuges hat am heutigen Dienstag für einen Unfall und eine mehrstündige Vollsperrung der A 44 zwischen Warburg und Breuna in Fahrtrichtung Kassel gesorgt. Der Sattelzug war gegen 7 Uhr aufgrund der plötzlichen Panne unkontrolliert nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelschutzplanke gekracht. Bei dem Aufprall kippte der Auflieger des Sattelzuges nach rechts und verlor ein Großteil seiner geladenen Getränkekisten mit leeren Bierflaschen auf der Fahrbahn. Zudem blockierte das Fahrzeug nun beide Fahrstreifen. Der 47-jährige Fahrer aus dem Landkreis Lippe blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 70.000 Euro geschätzt. Darüber hinaus waren bei dem Unfall Trümmerteile der Sattelzugmaschine auf die Gegenfahrbahn Richtung Dortmund geflogen, über die ein dort fahrender Lkw fuhr und ein geringer Schaden an diesem Fahrzeug entstand.

Zunächst konnten die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal den Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeiführen. Mit Beginn der Bergungs- und Reinigungsarbeiten um 8:30 Uhr musste die A 44 in Richtung Kassel allerdings voll gesperrt werden. Die aufwendigen Arbeiten, bei denen der Anhänger komplett entladen und aufgerichtet sowie die Fahrbahn von Scherben gereinigt werden musste, dauerten bis 14:10 Uhr. Der Verkehr wurde währenddessen an der Anschlussstelle Warburg abgeleitet. Es kam jedoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit mehreren Kilometern Stau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell