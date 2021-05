Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Verkehrsunfall - Bitte um Zeugenaufruf

Am Dienstag, den 25. Mai 2021, kam es um 15.45 Uhr auf der Lehmder Straße zu einem Vekehrsunfall mit Sachschaden. Im Zuge der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme machten die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang: Ein 42-jähriger Autofahrer aus Neuenkirchen-Vörden gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, mit seinem PKW die Lehmdener Straße aus Richtung Steinfeld kommend befahren zu haben. Als er nach links in den Kleinen Wall habe abbiegen wollen, sei ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Stemwede auf seinen PKW aufgefahren. Der 29-Jährige gab an, mit seinem PKW ebenfalls aus Richtung Steinfeld kommend auf der Lehmdener Straße unterwegs gewesen zu sein, als der 52-Jährige plötzlich aus der Straße Strothakenweg nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte Lehmdener Straße aufgebogen sei, sodass er nicht mehr rechtzeitig habe abbremsen können. Es sei zu einer Kollision beider PKW gekommen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt 2.100,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (0 54 91) 99 93 60 entgegen.

