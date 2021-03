Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten

Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Am Mittwoch, um 11:25 Uhr, beschädigte ein unbekannter Mann mit seinem grauen Mercedes (Recklinghäuser Kennzeichen) einen geparkten Audi A6 in Grau auf der Annettestraße. Der Audi stand in einer Parkbucht am Fahrbahnrand, der Mercedes direkt dahinter. Der Unbekannte fuhr beim Ausparken vorwärts gegen das Heck des Fahrzeugs und verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Anschließend entfernte er sich in Richtung Eschenstraße von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Identität und die Art der Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Der Unfallverursacher wird wie folgt beschrieben: ca. 60-70 Jahre, graue Haare.

Recklinghausen:

Auf der Magdalenenstraße wurde in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag ein Daimler in Schwarz hinten rechts beschädigt. Konkrete Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden am Auto liegt bei etwa 1.500 Euro.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell