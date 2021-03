Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Gladbeck: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Neustraße wurde in eine Dachgeschosswohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Tür zur Wohnung auf und nahmen eine Spielekonsole mit, nachdem die Räume oberflächlich durchsucht worden sind. Die Wohnung wird zur Zeit renoviert. Der Einbruch wurde am Donnerstagabend festgestellt, die Tat selbst kann aber schon länger her sein.

Gladbeck:

Auf der Sandstraße sind unbekannte Täter am Donnerstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten dann mehrere Räume nach Beute. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ihr Diebesgut: Bargeld und Schmuck.

